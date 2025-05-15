Ответственность возложили на омского производителя еды.

13 мая Верховный суд Российской Федерации завершил спор между АО «Страховое ВСК» и омским производителем продуктов питания ООО «Вкусняша», возникший после пожара в торговом комплексе «Триумф» в ноябре 2022 года.

Страховая компания настаивала на возмещении убытков в размере 25,735 млн рублей совместно с компаниями, обслуживавшими помещения торгового комплекса, и управляющей компанией ООО «УК «Качественный сервис». Данную сумму страховщики выплатили в качестве страхового возмещения после пожара, произошедшего 28 ноября 2022 года.

Иск был подан к организации, ответственной за возмещение убытков, подлежащих выплате в результате наступления страхового случая.

Как следует из материалов дела, пристройка для погрузки-разгрузки загорелась из-за проводки.

– Причиной возгорания, согласно материалам дела, стало тепловое проявление электрического тока при пожароопасном аварийном электрическом режиме работы электрооборудования в пристройке, которую эксплуатировало в своей деятельности для разгрузки-погрузки и временного хранения товарно-материальных ценностей ООО «Вкусняша», – цитирует материалы дела «СуперОмск».

Кроме того, экспертиза, проведенная после пожара, выявила нарушения требований пожарной безопасности. В свою очередь, представители компании «Вкусняша», специализирующейся на производстве мясной продукции, представили суду иную версию причин инцидента.

– ООО «Вкусняша» в отзыве (том 5 л. д. 1–3) и в ходе судебного разбирательства указывало на отсутствие вины общества, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы, которыми являлись внештатная работа электрооборудования в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города Омска 28.11.2022, – пыталась оправдаться компания.

Судебные инстанции последовательно подтвердили обоснованность претензий страховых компаний к ООО «Вкусняша», обязав компанию выплатить указанную сумму исключительно самостоятельно и отказав в привлечении других ответчиков. 13 мая 2025 года Верховный суд Российской Федерации отказался передавать кассационную жалобу для рассмотрения в заседание.

Отдельно стоит отметить, что аналогичную претензию по факту пожара выдвинуло и другое страховое агентство – АО «СОГАЗ». Арбитражным судом Омской области в начале мая 2025 года удовлетворены требования «СОГАЗ» к ООО «Вкусняша» на сумму 19,067 млн рублей.

Таким образом, суммарно с компании после пожара взыскано более 44,8 млн рублей.

Напомним, что пожар произошел утром 28 ноября 2022 года. Площадь возгорания составила 1350 кв. метров. Загоревшуюся пристройку тушили больше 120 пожарных и 22 единицы техники, обошлось без пострадавших.