Региональные власти готовы потратить 1,2 млрд рублей.

Правительство Омской области планирует расширить региональный проект по развитию транспортной инфраструктуры, включив в него строительство и реконструкцию причальных стенок в Омске и поселке Усть-Ишим. Общий бюджет на эти объекты составит 1,385 млрд рублей, сообщает «СуперОмск».

В Омске новая причальная стенка появится по адресу: улица Бухгольца, 1. По данным издания, сметная стоимость проекта – 1,2 млрд рублей, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. В селе Усть-Ишим, на левом берегу Иртыша, также построят причал стоимостью 185 млн рублей. Работы здесь должны завершить к 2028 году.

Эти изменения внесены в региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области», который реализуется вне национальных проектов. Главная цель – развитие грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом в регионе.

По информации правительства области, перераспределение бюджетных средств на эти мероприятия прошло антикоррупционную экспертизу и не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета.

Ранее, в апреле 2025 года, на омской набережной были замечены первые признаки подготовки к ремонту: геодезисты проводили замеры в районе убитого причала у речного вокзала. Этот участок давно нуждается в реконструкции – плитка проседает, а парапеты требуют обновления. Историческое место в центре города, у слияния рек Оми и Иртыша, находится в аварийном состоянии. Причал принадлежит Росимуществу и числится как аварийный объект.

Напомним, что в феврале 2025 года губернатор Виталий Хоценко обсуждал в Москве вопрос передачи набережной в ведение региона.