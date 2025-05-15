Леонид Ситин сменил Сергея Тулаева в разгар весеннего сезона охоты.

В понедельник, 12 мая, в Омской области утвердили руководителя Управления по охране животного мира. Ранее, 5 мая, пост директора Управления по охране животного мира покинул Сергей Тулаев. Он занимал эту должность с октября 2019 года, уточняет «СуперОмск».

С указанной даты Леонид Ситин приступил к обязанностям исполняющего директора учреждения. Ранее он работал заместителем директора и руководителем отдела охотничьего хозяйства.

Кадровые изменения в омском минприроды произошли в самый разгар весеннего сезона охоты на водоплавающую дичь, который продлится до 15 мая 2025 года. Следует отметить, что омское Управление по охране животного мира выполняет функции федерального государственного надзора в сфере охраны, воспроизводства и использования животного мира и их среды обитания.

Ранее сообщалось, что на должность руководителя Управления по охране животного мира рассматривается кандидатура заместителя руководителя Управления охраны и использования животного мира Евгения Горбунова.