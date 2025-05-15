Здание на Будеркина можно арендовать целиком или частично.

На площадке объявлений «Авито» появилось интересное предложение – в аренду сдают здание Дома культуры «Шинник», расположенное на улице Будеркина. Объект предлагается под самые разные нужды: его можно переоборудовать под спортивный или банкетный зал, организовать в нем пространство для мероприятий, офис или даже кинозал.

«Шинник» сдают в аренду как целиком, так и частями. При полной аренде стоимость составляет 250 рублей за квадратный метр в месяц. Тем, кому требуется лишь небольшая часть помещения, придется заплатить дороже – 400 рублей за «квадрат». Здание довольно просторное: его общая площадь превышает 6 тысяч квадратных метров. Таким образом, аренда всего объекта обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей ежемесячно.

Дом культуры «Шинник» успел примерить на себя множество ролей. Сейчас здание принадлежит врачу и предпринимателю Вадиму Заянчковскому,который ранее планировал разместить в нем частную клинику «Доброе Дело». До этого «Шинник» служил площадкой для самых разных инициатив: здесь работали спортивная студия «Триумф», детский центр «Родничок» и образовательный проект «Альтер Эго». Здание помнят и как концертную площадку – когда-то на его сцене выступал лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов.