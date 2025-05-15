Официальное назначение ожидается в ближайшее время.

Бывший председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов возвращается в КХЛ. Он возглавит китайскую команду «Куньлунь». Официальное объявление о его назначении ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил хоккейный журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

- Крылову нельзя проваливаться в первый год. Если он покажет нынешний результат с мощным бюджетом, то хохот будет стоять на весь мир. И громче всего будут хохотать из Балашихи, - заявил Шевченко.

Журналист отметил, что Крылов умеет создавать шоу, и выразил уверенность, что теперь в Мытищах будет ощущаться праздничная атмосфера. В то же время он подчеркнул, что умение устраивать шоу и способность формировать команду - это разные навыки, и совмещать их будет сложно.

Кроме того, по информации инсайдера порталу «ВсеПроСпорт», назначение Крылова произошло по инициативе председателя правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, а назначение согласовал председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Напомним, что Крылов покинул омский «Авангарда» летом 2023 года. В период его руководства команда дважды вышла в финал Кубка Гагарина и завоевала трофей в 2021 году. Одним из ключевых достижений Крылова считают возведение «G-Drive Арены».