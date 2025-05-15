Омск-Информ
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·Общество

Омичам все еще не время убирать зонты.

По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 15 мая, температура в Омске и Омской области установится в районе +16...+21 °C, по северу до +11 °С, а по югу до +26 °C. 

Ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя с грозой, местами возможен град. Скорость ветра составит 7–12 м/с, направление восточное и юго-восточное, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Завтра, в пятницу, столбик термометра вновь начнет опускаться.

Алексей Новиков
·Общество

Омичам все еще не время убирать зонты.

По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 15 мая, температура в Омске и Омской области установится в районе +16...+21 °C, по северу до +11 °С, а по югу до +26 °C. 

Ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя с грозой, местами возможен град. Скорость ветра составит 7–12 м/с, направление восточное и юго-восточное, местами порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Завтра, в пятницу, столбик термометра вновь начнет опускаться.

Алексей Новиков