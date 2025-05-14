Екатерина Потапова вышла замуж и решила кардинально изменить свою жизнь.

Заслуженная артистка России, бывшая звезда Омского академического театра драмы Екатерина Потапова кардинально изменила свою жизнь и теперь работает школьным библиотекарем.

Летом прошлого года Потапова, блиставшая на омской сцене более 20 лет, внезапно покинула театр драмы и, что называется, пропала с радаров. Ходили слухи, что она ушла в декрет, а также покинула Омск ради продолжения карьеры в Москве. Все оказалось гораздо серьезнее.

– Уже несколько лет мне хотелось все очень сильно поменять в своей жизни. Поменять вплоть до профессии, – рассказала Потапова в программе «Лица» на ГТРК «Иртыш». – Я вышла замуж, поменяла фамилию. Однажды муж мне сказал: «Я вижу, какой ты идешь на работу в театр и какой приходишь обратно. Ты все время недовольна собой». Если я при всей известности не получала удовольствия от того, что я только что играла на сцене, я не получала удовольствия от последствий в виде цветов, автографов и так далее.

В итоге актриса ушла из театра и устроилась библиотекарем в обычную школу. Судя по фотографиям из ее личного архива, Потапова сейчас получает большое удовольствие от жизни.