Омск-Информ
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·Происшествия

В аварии пострадали двое мужчин.
Сегодня около 08:20 на трассе в Омской области случилось ДТП. Как сообщают полицейские, в районе Черлакского тракта 39-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинуслся на территорию кладбища.
В аварии пострадали водитель и его 38-летний пассажир. Обоих доставили в больницу с тяжелыми травмами.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. По предварительным данным, водитель был пьян.
Андрей Андреев
·Происшествия

В аварии пострадали двое мужчин.
Сегодня около 08:20 на трассе в Омской области случилось ДТП. Как сообщают полицейские, в районе Черлакского тракта 39-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинуслся на территорию кладбища.
В аварии пострадали водитель и его 38-летний пассажир. Обоих доставили в больницу с тяжелыми травмами.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. По предварительным данным, водитель был пьян.
Андрей Андреев