В аварии пострадали двое мужчин.

Сегодня около 08:20 на трассе в Омской области случилось ДТП. Как сообщают полицейские, в районе Черлакского тракта 39-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинуслся на территорию кладбища.

В аварии пострадали водитель и его 38-летний пассажир. Обоих доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. По предварительным данным, водитель был пьян.