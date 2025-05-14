Мозг сельчанину затуманил алкоголь.

Вечером 12 мая в селе Усть-Ишим в Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, жертвой стал 77-летний пенсионер. В убийстве же подозревают его 53-летнего сына.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали. Сын опьянел настолько, что перестал узнавать отца, стал выгонять его из дома как незнакомца и в конце концов набросился с ножом.

Наутро сын понял, что произошло, вызвал скорую и сообщил родственникам. Однако его отец уже скончался.

Сельчанина задержали. Его планируют заключить под стражу.