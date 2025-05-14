Обманув кассиршу, красноречивый грабитель скрылся с кассой.

В Омске раскрыто преступление, произошедшее в продуктовом магазине на улице 22-го Партсъезда. В овощной отдел обратился мужчина с просьбой взвесить картофель. Продавец дала покупателю маленький пакет, однако тот попросил взвесить картошку повторно. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлеклась, посетитель незаметно покинул магазин, прихватив с собой лоток с кассой, в котором находилось 6 900 рублей выручки.

Изучив запись с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник сразу после взвешивания картофеля осмотрел прилавок и, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, схватил лоток с деньгами и скрылся. Полицейские определили личность подозреваемого – это 47-летний житель Кировского округа, ранее 27 раз судимый за имущественные преступления.

Омича задержали по месту жительства на улице Семиреченской. К моменту задержания он уже успел потратить похищенные деньги на алкоголь.

Следователем отдела полиции № 11 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд принял решение поместить подозреваемого в следственный изолятор.