Предприятия реального сектора экономики, в том числе машиностроения и нефтехимии, будут представлены на омской выставке Made in China 2025.

Омск готовится к проведению выставки-форума «Made in China 2025», которая запланирована на 16–17 июня. В рамках мероприятия представители российского бизнеса смогут ознакомиться с достижениями промышленности КНР, а китайские компании рассмотрят варианты кооперации с партнерами из Омской области и других регионов РФ.

Свои намерения принять участие в омском форуме уже подтвердили почти два десятка крупных предприятий, работающих в реальных секторах экономики. В Омск, в частности, приедут представители Ruici Induustry (Dalian) Co., Ltd. Компания специализируется на производстве изделий из металла: занимается литьем, ковкой, штамповкой и механической обработкой изделий из стали, нержавеющей стали, меди, алюминия и цинковых сплавов.

В группу компаний Chaoyang Heavy Machinery Group входят восемь юридических лиц, специализирующихся на проектировании, производстве, обработке, установке и вводе в эксплуатацию оборудования для обработки строительных материалов. Компания является одним из крупнейших предприятий по производству цементного оборудования в Северо-Восточном Китае.

Нефтехимическая отрасль будет представлена Weifang Hengfeng Zinc Industry Co., Ltd. Основными продуктами компании являются хлорид цинка, хлорид аммония, а также соляная кислота, серная кислота, жидкая каустическая сода, гипохлорит натрия и другие химические продукты.

Высокотехнологичную продукцию – фармацевтическое сырье, пищевые добавки, кормовые добавки, красители, промежуточное сырье, неорганические химикаты, специальные химикаты и сопутствующее производственное оборудование – представит Sinoright Fine Co., Ltd. Компания сотрудничает с Даляньским технологическим университетом, Даляньским химическим институтом, Чжэцзянским университетом и многими другими университетами и научно-исследовательскими институтами в Китае и может предоставлять клиентам услуги в области исследований и разработок продукции по индивидуальному заказу.

У многих предприятий, которые примут участие в форуме «Made in China 2025», уже есть опыт взаимодействия с российскими партнерами, а кто-то только ищет выход на рынок России и заинтересован в локализации своих производств на территории РФ, в частности в Омской области. Регион привлекает китайские компании своим развитым промышленным и научным потенциалом, хорошей транспортной доступностью. Кроме того, для новых производств, которые будут развернуты в особой экономической зоне «Авангард», будут обеспечены льготные условия ведения бизнеса.