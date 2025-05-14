В роли «свата» выступил бывший нападающий омской команды Евгений Артюхин.

Экс-нападающий омского «Авангарда» Евгений Артюхин заявил, что провалившему сезон ЦСКА стоит назначить главным тренером иностранца, и предложил кандидатуру бывшего наставника «ястребов» Боба Хартли. Столичная команда вылетела в первом раунде плей-офф и уволила тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым.

– Для ЦСКА иностранный специалист – хороший вариант. Армейцам стоит поработать на рынке свободных агентов и поискать кандидата. Может ли Хартли подойти ЦСКА? О Хартли все хорошо отзываются, потому что он всех переучивал в «Авангарде». Как перемещаться на льду, куда клюшки ставить и многое другое, – цитирует Артюхина Legalbet. – Я не уверен, что он пойдет в ЦСКА работать. У него же есть какая-то должность советника в «Авангарде». Не думаю, что он с нее уйдет. Возможно, смогут финансово замотивировать. Но не думаю, что у него в этом плане есть проблемы. Попытаться стоит, потому что он знает наш менталитет, хоккей. Он знает, чего ожидать от ребят, от лиги. У него большой опыт в КХЛ. Ему гораздо легче будет адаптироваться, чем какому-то другому иностранному специалисту.

Боб Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год. При нем команда играла в финале Кубка Гагарина в 2019 году и брала трофей в 2021-м.