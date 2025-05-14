Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавшая оценила ущерб в 17 тысяч рублей.
В отдел полиции по Саргатскому району Омской области обратилась 81-летняя жительница деревни Аксеново. Женщина сообщила, что с участка ее частного дома украли запас дров, и оценила нанесенный ущерб в размере 17 тысяч рублей.
Опрошенные сотрудниками правоохранительных органов соседи указали на возможную причастность к преступлению 59-летнего односельчанина. Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего, после чего примет решение о дальнейших действиях.
Расследование продолжается.
Мария Филимонова
·Происшествия

Пострадавшая оценила ущерб в 17 тысяч рублей.
В отдел полиции по Саргатскому району Омской области обратилась 81-летняя жительница деревни Аксеново. Женщина сообщила, что с участка ее частного дома украли запас дров, и оценила нанесенный ущерб в размере 17 тысяч рублей.
Опрошенные сотрудниками правоохранительных органов соседи указали на возможную причастность к преступлению 59-летнего односельчанина. Сейчас полиция устанавливает детали произошедшего, после чего примет решение о дальнейших действиях.
Расследование продолжается.
Мария Филимонова