Ведется поиск родственников и знакомых солдата.

Администрация Оконешниковского района Омской области обращается с просьбой к гражданам помочь в поиске возможных родственников бойца Красной Армии времен Великой Отечественной войны – Васильева Василия, родившегося в 1923 году и проживавшего в деревне Пресновке.

Его останки 23 апреля обнаружил поисковый отряд «Долг» школы-интерната № 1 города Кирова в урочище Ожееды Молвотицкого сельсовета Маревского района Новгородской области.

– Васильев В. М. погиб в начале марта 1942 года при штурме деревни Ожееды, верховой. При бойце были пряжки и значок «ГТО». Останки солдата сильно разрушены, так как он не был захоронен. Предположительно, он числился в 130-й стрелковой дивизии (московское ополчение), – говорится в сообщении.

Обнаруженные останки сильно повреждены временем и погодными условиями, так как они долгое время оставались необнаруженными и не были погребены должным образом. Среди находок найдены пуговицы, пряжка ремня и значок «Готов к труду и обороне СССР».

Согласно проведенному опросу послевоенного периода 1948 года, солдат считался пропавшим без вести с 1944 года, хотя призвали его лишь годом ранее – в 1943-м. Стоит отметить, что ни в электронной базе данных «Мемориал», ни в иных источниках сведений о судьбе Васильева не обнаружено.

Всех, кто владеет любой информацией о нашем земляке, просят сообщить следующим:

Командир отряда «Долг» Ожегова Юлия Валерьевна, 8-919-517-09-12

Председатель Совета ветеранов Оконешниковского района Людмила Николаевна Синеговская, 8-950-332-02-18.