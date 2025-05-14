Омск-Информ
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·Общество

Утром местами по региону ожидается туман.
Сегодня, 14 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +13...+18 °C. 
По прогнозу, утром местами ожидается туман, а днем – облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Направление ветра северо-восточное и восточное, его скорость составит 8–13 м/с.
Атмосферное давление будет слабо расти.
Мария Филимонова
·Общество

Утром местами по региону ожидается туман.
Сегодня, 14 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +13...+18 °C. 
По прогнозу, утром местами ожидается туман, а днем – облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Направление ветра северо-восточное и восточное, его скорость составит 8–13 м/с.
Атмосферное давление будет слабо расти.
Мария Филимонова