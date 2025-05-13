В городской администрации признали, что не знают глубину этого полигона.

Сегодня, 13 мая, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутатам рассказали о пожаре в Советском округе Омска.

По информации регионального МЧС, 7 мая в Омске на ул. Нефтезаводской у дома № 54а горел мусор на открытой территории. Пожар на 90 кв. м ликвидировали 14 спасателей, задействовав четыре единицы техники. Всего в течение дня подразделения выезжали на пожар четыре раза. Однако жалобы на тление и тяжелый запах продолжаются в соцсетях до сих пор.

– Это глубинный огонь, свалка сверху грунтом присыпана, и мы не знаем глубину этого полигона, – пояснил заместитель директора департамента общественной безопасности администрации Омска, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Валерий Кехтер.

МЧС держит на контроле эту локацию.

– Эта свалка не санкционирована, такие необходимо заранее, не дожидаясь, когда она будет гореть, убирать, – отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.

Добавим, что штрафы за несанкционированные свалки предусмотрены ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан это до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц – до 250 тыс. рублей. К тому же им грозит и административное приостановление деятельности. Если нарушения правил обращения с отходами производства и потребления повлекли за собой порчу земли, то правонарушение квалифицируется по ст. 8.6 КоАП РФ.