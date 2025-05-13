На участке можно будет построить торговый объект, но не сразу.

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу участок в центре Омска. Территория находится между домами № 75 и № 69 по улице Красный Путь, между остановками «Рабиновича» и «Сибзавод».

Площадь участка составляет почти 14 соток (1392 кв. м), его продают за 90 млн рублей. В данный момент здесь распологается небольшой сквер.

Продавец заявляет, что на участке можно построить объект коммерческой недвижимости, однако земля еще не переведена в зону ОД-1, то есть строить на ней подобные сооружения пока нельзя. К объявлению также приложен эскиз предпологаемого здания, которое можно будет построить после перевода.

Вопрос о переводе сквера в зону ОД-1 будет обсуждаться завтра, 14 мая, на заседании комитета Омского горсовета.