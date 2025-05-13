Сделать это у ведомства не вышло.

В омский Роспотребнадзор поступили жалобы от жителей дома № 17/1 на улице Малиновского на излишний шум, исходящий от студии детских праздников Happy Home.

Специалисты управления выехали на место и зафиксировали отсутствие автономной вентиляции и звукоизоляции в помещениях студии. Экспертизы, проведенные 13 марта, показали, что уровень звукового давления в квартире № 111 в дневное время (с 14:10 до 15:05) колебался от 46,2 до 48,4 дБА, что превышает допустимые нормы в 40 дБА.

В отношении индивидуального предпринимателя Армена Дадамяна был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ. Материалы проверки были переданы в Первомайский районный суд с предложением приостановить деятельность студии детских праздников.

Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что Дадамян уже прекратил ведение деятельности по указанному адресу. Договор об аренде помещения был расторгнут. В результате суд принял решение назначить предпринимателю штраф.