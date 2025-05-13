Беспилотники планируется запускать над территориями СНТ, гаражных кооперативов и населенных пунктов.

В Омской области начинаются комплексные кадастровые работы федерального значения. Для их проведения будут задействованы в том числе беспилотные летательные аппараты, сообщили в Управлении Росреестра по Омской области.

– Считаем необходимым предупредить омичей о том, что с целью выполнения ККР ФЗ над территориями СНТ, гаражных кооперативов и населенных пунктов будут работать беспилотные летательные аппараты, – отметили в ведомстве.

Работы будут проводиться в отношении 142 кадастровых кварталов, расположенных в разных районах Омской области. Как пояснил главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Омской области Вячеслав Иванов, целью этих работ является уточнение границ земельных участков, а также определение или уточнение расположения зданий и сооружений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Также специалисты установят связь объектов капитального строительства с земельными участками.

Омичам, которые получили в личный кабинет на «Госуслугах» извещение о проведении комплексных кадастровых работ федерального значения, напоминают о необходимости обеспечить доступ на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в кадастровых кварталах. Сотрудники ППК «Роскадастр» будут осуществлять замеры непосредственно в границах земельных участков и жилых домов.