Глава города обсудил со строителями планы по обустройству территории учреждения и сроки сдачи объекта.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе капитального ремонта гимназии № 88. Образовательное учреждение, построенное в послевоенное время, было снесено из-за ветхого состояния конструкций и сейчас заново отстраивается по типовому проекту 1949 года.

В ближайшее время на объекте начнутся фасадные работы, внутри здания трудятся отделочники, которые готовят стены и полы к чистовому ремонту.

– Обсудили со строителями планы по обустройству территории гимназии и сроки сдачи объекта. Задача не снимается ни с подрядчика, ни с департамента образования: дети должны сесть за парты обновленной гимназии 1 сентября 2025 года, – заявил Сергей Шелест. – Приложим все усилия, чтобы оснастить учреждение современным школьным оборудованием на радость педагогам и юным омичам.

Что касается пришкольной территории, то слева от центрального входа в здание появится волейбольная площадка с резиновым покрытием и ограждением по периметру. Рядом установят новые тренажеры и площадку для младших школьников с лавочками и качелями.

В темное время суток территория гимназии будет освещена современными светильниками, а на самом здании смонтируют архитектурную подсветку.