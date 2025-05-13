Так она пыталась их сохранить.

Омская школьница стала жертвой мошенников. Как сообщили в полиции, 16-летняя девушка отдала аферистам сбережения семьи – 630 тыс. рублей.

Омичка отдыхала на даче вместе с родителями и бабушкой, когда ей пришло сообщение якобы от школьной медсестры. Девушке якобы нужно было пройти медосмотр, для записи на который требовался код: последние четыре цифры номера, с которого поступил звонок.

Девушка написала код и через пару минут в мессенджере ей позвонил якобы сотрудник портала «Госуслуги». Он заявил, что девочка переписывалась не с медсестрой, а с мошенниками и дала им доступ к персональным данным.

После этого омичке позвонил «работник Росфинмониторинга». Он напугал школьницу тем, что теперь преступники пытаются похитить деньги ее родителей и оформить на них кредиты.

Чтобы спасти семейные накопления, девушка следовала инструкциям аферистов. Рано утром она взяла все телефоны семьи и ушла подальше от дачного домика, сказав бабушке, что пошла на пробежку. С помощью телефонов она перевела мошенникам с банковских счетов родителей 223 тыс. рублей, а затем 410 тыс. рублей – со счета бабушки.

Аферисты запретили девочке рассказывать кому-либо о случившемся. Спустя час родители обнаружили пропажу телефонов и дочери. Когда девочка вернулась, обман вскрылся, и семья обратилась в полицию.