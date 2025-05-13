Омск-Информ
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·Общество

Ребенок забыл дома карту, и ему пришлось идти пешком.
Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на кондуктора трамвая, которая, несмотря на запрет властей, выгнала ее сына. У ребенка не оказалось с собой проездного.
– Сел в трамвай в 07:13 на улице Средней. Ребенок учится в 4-м классе, забыл карту дома. Мало того что кондуктор нахамила, да еще и выгнала за две остановки от дома. Ребенку пришлось идти домой пешком, – написала омичка.
Женщина заявила, что написала заявление в полицию. Она также собирается сообщить об инциденте в департамент транспорта.
Напомним, что омские власти запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если у них нет билета. За нарушение можно получить штраф до 30 тыс. рублей.
Андрей Андреев
·Общество

Ребенок забыл дома карту, и ему пришлось идти пешком.
Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на кондуктора трамвая, которая, несмотря на запрет властей, выгнала ее сына. У ребенка не оказалось с собой проездного.
– Сел в трамвай в 07:13 на улице Средней. Ребенок учится в 4-м классе, забыл карту дома. Мало того что кондуктор нахамила, да еще и выгнала за две остановки от дома. Ребенку пришлось идти домой пешком, – написала омичка.
Женщина заявила, что написала заявление в полицию. Она также собирается сообщить об инциденте в департамент транспорта.
Напомним, что омские власти запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если у них нет билета. За нарушение можно получить штраф до 30 тыс. рублей.
Андрей Андреев