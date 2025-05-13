Омск-Информ
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·Происшествия

15-летний подросток самостоятельно обратился в медицинское учреждение после ДТП.

Вчера вечером, 12 мая, в медицинском учреждении Тарского района Омской областии зарегистрирован случай самообращения 15-летнего подростка, получившего травму вследствие ДТП.

Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что инцидент произошел на территории города Тары, где подросток на мопеде модели «Альфа» столкнулся с таким же мопедом, управляемым 14-летним мальчиком.

Причины столкновения устанавливаются в процессе проверки.

Мария Филимонова
·Происшествия

15-летний подросток самостоятельно обратился в медицинское учреждение после ДТП.

Вчера вечером, 12 мая, в медицинском учреждении Тарского района Омской областии зарегистрирован случай самообращения 15-летнего подростка, получившего травму вследствие ДТП.

Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что инцидент произошел на территории города Тары, где подросток на мопеде модели «Альфа» столкнулся с таким же мопедом, управляемым 14-летним мальчиком.

Причины столкновения устанавливаются в процессе проверки.

Мария Филимонова