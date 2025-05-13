Омск-Информ
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·Общество

Местами ожидается гроза.
Сегодня, 13 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +11...+16 °C, по югу до +21 °C. 
По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. Направление ветра восточное и северо-восточное, его скорость составит 5–10 м/с. В отдельных районах ожидаются порывы до 14 м/с.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова
·Общество

Местами ожидается гроза.
Сегодня, 13 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +11...+16 °C, по югу до +21 °C. 
По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. Направление ветра восточное и северо-восточное, его скорость составит 5–10 м/с. В отдельных районах ожидаются порывы до 14 м/с.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова