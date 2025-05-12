Омск-Информ
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·Общество

Пострадал в том числе ребенок.
Вчера около 20:00 на улице Хабаровской случилась авария. Как сообщиди в ГИБДД, 30-летняя женщина на автомобиле Honda выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».
В ДТП пострадали 29-летний водитель «Лады», его 23-летняя пассажирка и 12-летний пассажир автомобиля Honda.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
·Общество

Пострадал в том числе ребенок.
Вчера около 20:00 на улице Хабаровской случилась авария. Как сообщиди в ГИБДД, 30-летняя женщина на автомобиле Honda выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».
В ДТП пострадали 29-летний водитель «Лады», его 23-летняя пассажирка и 12-летний пассажир автомобиля Honda.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.