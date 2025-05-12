Им грозят штрафы и лишение прав.

За минувшие выходные инспекторы ГИБДД поймали на омских дорогах 65 нетрезвых водителей.

Ночью 11 мая на проспекте Мира они остановили 21-летнего парня на квадроцике. Алкотектор показал, что он пьян – 0,990 мг/л. Кроме того, молодой человек не имеет водительских прав. На него составили протокол и отправили под арест на 10 суток.

Еще один пьяный мужчина сел за руль большегруза MAN. Показания алкотектора: 1,223 мг/л. Ему грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года.

Отметим, что за 4 первых месяца этого года в Омской области случилось 34 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 4 человека, 53 получили травмы.