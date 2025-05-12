В омской студии мультипликации обновилась техника.

В школе детского творческого развития «Табия» обновилась материально-техническая база. Осветительные приборы и другую технику для студии мультипликации приобрели по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Теперь новое оборудование используют, чтобы проводить мастер-классы для школьников. Дети учатся создавать анимационные ролики.

– Мы обратились к предприятию с просьбой поддержать студию по созданию мультфильмов, – объяснила директор «Дома кино» Татьяна Карпинина. – При содействии предприятия удалось оборудовать класс для творчества на достойном уровне. Это очень разнообразило досуг детей, а также подарило возможность создавать анимационные ролики нового поколения. Возможно, кто-то после занятий в нашей студии определится с будущей профессией и станет мультипликатором.

Занятия посещают дети с 6 до 12 лет. С помощью пластилина они создают героев, а затем снимают их покадрово для будущих мультфильмов.

– Омский НПЗ поддерживает юные таланты и стремится создать оптимальные условия для развития интеллектуального и творческого потенциала молодых омичей, – сказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» подрастающее поколение получает больше возможностей для самореализации в родном городе.

С помощью нового оборудования школьники изучают программы для монтажа. Лучшие работы собираются показать на городском фестивале детской анимации «Улыбка».