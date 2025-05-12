Омск-Информ
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·Общество

Это временная мера для ремонта путей.
Из-за ремонта путей в Омске ограничат движение трамваев трамваи № 1, 4, 7. В направлении поселка Амурский они будут следовать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Время ограничений:

с 20:30 12 мая до 5:30 13 мая;

с 20:30 14 мая до 5:30 15 мая;

с 20:30 16 мая до 5:30 17 мая.

Отметим, что капремонт проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.

·Общество

Это временная мера для ремонта путей.
Из-за ремонта путей в Омске ограничат движение трамваев трамваи № 1, 4, 7. В направлении поселка Амурский они будут следовать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Время ограничений:

с 20:30 12 мая до 5:30 13 мая;

с 20:30 14 мая до 5:30 15 мая;

с 20:30 16 мая до 5:30 17 мая.

Отметим, что капремонт проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.