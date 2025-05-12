Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Снос будет произведен из-за неудовлетворительного технического состояния объекта. 

В Амурском поселке Омска собираются снести одноэтажное здание с пристройкой, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Электрический транспорт». Решение о демонтаже опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Здание общей площадью 114,3 квадратных метра, расположенное по адресу: улица Завертяева, 4, подлежит сносу на основании проведенного технического обследования. Снос здания должен будеть обеспечить МП «Электрический транспорт». 

По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас в этом здании находится две автомастерские. Крышу делят СТО Pit stop и СТО Zig-Zag, их рейтинг на картах составляет внушительные 4,4 и 4,5 балла соответственно. Отзывы на обе автомастерские максимально положительные. 

Олег Кипорук
·Авто

Снос будет произведен из-за неудовлетворительного технического состояния объекта. 

В Амурском поселке Омска собираются снести одноэтажное здание с пристройкой, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Электрический транспорт». Решение о демонтаже опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Здание общей площадью 114,3 квадратных метра, расположенное по адресу: улица Завертяева, 4, подлежит сносу на основании проведенного технического обследования. Снос здания должен будеть обеспечить МП «Электрический транспорт». 

По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас в этом здании находится две автомастерские. Крышу делят СТО Pit stop и СТО Zig-Zag, их рейтинг на картах составляет внушительные 4,4 и 4,5 балла соответственно. Отзывы на обе автомастерские максимально положительные. 

Олег Кипорук