Омск-Информ
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·Общество

Из-за этого борту пришлось пойти на посадку.
Вчера, 11 мая, на борту самолета Омск – Ноябрьск авиакомпании «Ямал» возникла проблема с гидросистемой. Это произошло в 11:41 (мск) неподалеку от Тюмени.
– Экипаж доложил о замечании ко второй гидросистеме. Принял решение следовать на аэродром УСТР (Тюмень, Рощино), – сообщает ТГ-канал AVIAINCIDENT.
В итоге в Ноябрьск борт прибыл на три часа позже, чем планировалось.
·Общество

Из-за этого борту пришлось пойти на посадку.
Вчера, 11 мая, на борту самолета Омск – Ноябрьск авиакомпании «Ямал» возникла проблема с гидросистемой. Это произошло в 11:41 (мск) неподалеку от Тюмени.
– Экипаж доложил о замечании ко второй гидросистеме. Принял решение следовать на аэродром УСТР (Тюмень, Рощино), – сообщает ТГ-канал AVIAINCIDENT.
В итоге в Ноябрьск борт прибыл на три часа позже, чем планировалось.