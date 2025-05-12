Мэрия не стала вводить никаких ограничений для движения самокатов во время перекрытия улицы Ленина.

Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал о маршрутах движения общественного и личного транспорта в рамках проекта «Пешеходный Любинский». Центральную улицу Омска – Ленина – будут перекрывать по выходным для проведения массовых мероприятий. Проект стартует уже в эту пятницу, 16 мая, и продлится до 31 августа.

– Конечно, определенные изменения произойдут в трафике, в движении транспорта, но акцентирую внимание на том, что перекрытие в пятницу начинается с 20:00, когда основной вечерний час пик уже проходит. В субботу и воскресенье трафик в принципе снижается по сравнению с буднями, – отметил Кормилец.

Изменения коснутся двух автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Так, автобус № 25 пойдет по Красному Пути и улице Интернациональной с правым поворотом на площадь Победы. Там он развернется и поедет в обратную сторону тем же маршрутом. Автобус № 73 пустят в обе стороны по улице Гагарина. В направлении улицы Маяковского автобусы пойдут через Комсомольский мост, затем по Ленинградской площади. В обратном пути транспорт поедет по обычному маршруту. Троллейбус № 8 в прямом и обратном направлениях будет двигаться по улице Гагарина.

– Единственный нюанс при движении троллейбуса № 8: с проспекта Маркса транспорт будет поворачивать на Ленинградскую площадь без посадки и высадки пассажиров на остановке «Магазин «Жемчужина», потому что далее он будет поворачивать налево на улицу Ленина в сторону улицы Маяковского и дальше по своему маршруту, – пояснил Вадим Кормилец.

Для автомобилистов действуют альтернативные маршруты в центральной части города. При движении с улицы Красный Путь в южном направлении можно будет проезжать по улицам Тарской, Спартаковской и Партизанской. Кроме всего прочего, для основного трафика будет использоваться улица Гагарина. При движении с юга на север также можно использовать улицу Гагарина. Есть альтернативы – это улицы Бударина и Щербанева.

При этом не предполагается никаких ограничений для движения самокатов: в выходные их пользователи смогут ездить по пешеходным зонам.