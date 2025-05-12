Омск-Информ
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·Общество

Мэрия не стала вводить никаких ограничений для движения самокатов во время перекрытия улицы Ленина.

Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал о маршрутах движения общественного и личного транспорта в рамках проекта «Пешеходный Любинский». Центральную улицу Омска – Ленина – будут перекрывать по выходным для проведения массовых мероприятий. Проект стартует уже в эту пятницу, 16 мая, и продлится до 31 августа.

– Конечно, определенные изменения произойдут в трафике, в движении транспорта, но акцентирую внимание на том, что перекрытие в пятницу начинается с 20:00, когда основной вечерний час пик уже проходит. В субботу и воскресенье трафик в принципе снижается по сравнению с буднями, – отметил Кормилец.

Изменения коснутся двух автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Так, автобус № 25 пойдет по Красному Пути и улице Интернациональной с правым поворотом на площадь Победы. Там он развернется и поедет в обратную сторону тем же маршрутом. Автобус № 73 пустят в обе стороны по улице Гагарина. В направлении улицы Маяковского автобусы пойдут через Комсомольский мост, затем по Ленинградской площади. В обратном пути транспорт поедет по обычному маршруту. Троллейбус № 8 в прямом и обратном направлениях будет двигаться по улице Гагарина.

– Единственный нюанс при движении троллейбуса № 8: с проспекта Маркса транспорт будет поворачивать на Ленинградскую площадь без посадки и высадки пассажиров на остановке «Магазин «Жемчужина», потому что далее он будет поворачивать налево на улицу Ленина в сторону улицы Маяковского и дальше по своему маршруту, – пояснил Вадим Кормилец.

Для автомобилистов действуют альтернативные маршруты в центральной части города. При движении с улицы Красный Путь в южном направлении можно будет проезжать по улицам Тарской, Спартаковской и Партизанской. Кроме всего прочего, для основного трафика будет использоваться улица Гагарина. При движении с юга на север также можно использовать улицу Гагарина. Есть альтернативы – это улицы Бударина и Щербанева.

При этом не предполагается никаких ограничений для движения самокатов: в выходные их пользователи смогут ездить по пешеходным зонам.

Наталья Корнеева
·Общество

Мэрия не стала вводить никаких ограничений для движения самокатов во время перекрытия улицы Ленина.

Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал о маршрутах движения общественного и личного транспорта в рамках проекта «Пешеходный Любинский». Центральную улицу Омска – Ленина – будут перекрывать по выходным для проведения массовых мероприятий. Проект стартует уже в эту пятницу, 16 мая, и продлится до 31 августа.

– Конечно, определенные изменения произойдут в трафике, в движении транспорта, но акцентирую внимание на том, что перекрытие в пятницу начинается с 20:00, когда основной вечерний час пик уже проходит. В субботу и воскресенье трафик в принципе снижается по сравнению с буднями, – отметил Кормилец.

Изменения коснутся двух автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Так, автобус № 25 пойдет по Красному Пути и улице Интернациональной с правым поворотом на площадь Победы. Там он развернется и поедет в обратную сторону тем же маршрутом. Автобус № 73 пустят в обе стороны по улице Гагарина. В направлении улицы Маяковского автобусы пойдут через Комсомольский мост, затем по Ленинградской площади. В обратном пути транспорт поедет по обычному маршруту. Троллейбус № 8 в прямом и обратном направлениях будет двигаться по улице Гагарина.

– Единственный нюанс при движении троллейбуса № 8: с проспекта Маркса транспорт будет поворачивать на Ленинградскую площадь без посадки и высадки пассажиров на остановке «Магазин «Жемчужина», потому что далее он будет поворачивать налево на улицу Ленина в сторону улицы Маяковского и дальше по своему маршруту, – пояснил Вадим Кормилец.

Для автомобилистов действуют альтернативные маршруты в центральной части города. При движении с улицы Красный Путь в южном направлении можно будет проезжать по улицам Тарской, Спартаковской и Партизанской. Кроме всего прочего, для основного трафика будет использоваться улица Гагарина. При движении с юга на север также можно использовать улицу Гагарина. Есть альтернативы – это улицы Бударина и Щербанева.

При этом не предполагается никаких ограничений для движения самокатов: в выходные их пользователи смогут ездить по пешеходным зонам.

Наталья Корнеева