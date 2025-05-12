Первое мероприятие проекта «Пешеходный Любинский» будет посвящено международной акции «Ночь музеев».

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал о старте проекта «Пешеходный Любинский», ради которого центральная улица города – Ленина – будет перекрываться по выходным до конца лета. Уже в эту субботу, 17 мая, в 18.00 на улице Музейной состоится открытие «Ночи музеев», которую в этом году посвятили молодежи.

– Это традиционное мероприятие, которое привлекает огромное количество горожан, гостей города. В этом году акция расширяется, выходит на улицы, и здесь мы задействуем улицу Чокана Валиханова, улицу Музейную, Городской сад, который стал уже популярным местом для омичей. Сам Любинский проспект, сквер имени Дзержинского, площадка возле музея Врубеля. Все это пространство будет задействовано в этом большом празднике, – отметил Трофимов.

В этом году участниками акции стали более 40 музеев и культурных площадок. Акция «Ночь музеев» продлится до 00.00. Для того чтобы омичи смогли посетить как можно больше площадок, по центру города будут курсировать 20 шаттлов. Билеты на них можно приобрести уже сегодня в Туристском информационном центре Омской области (улица Музейная, 3).

В этот же день с 12:00 до 15:00 в сквере Дзержинского администрация города Омска проведет новый семейный фестиваль «Омская семья от А до Я» с беспроигрышной лотереей. Призы для участников подготовили омские развлекательные центры, базы отдыха и омские торговые марки.

Через неделю после этого, 24 мая, на Любинском проспекте состоится полумарафон «ЗаБег.РФ», 31 мая состоится Зеленый марафон, который организует Сбербанк, а 6–8 июня здесь же пройдет «ВелоОмск».

В День России, 12 июня, Любинский проспект станет одной из площадок форума «Россия – это мы». Народы, проживающие в Омской области, представят свои традиции, кухню и культуру, а также пройдут парадом от улицы Партизанской до площади Победы.

Затем наступает очередь Дня молодежи. Уже готова широкая программа, которая развернется в пространстве «Пешеходный Любинский».