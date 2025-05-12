Омск-Информ
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·Авто

Его построили в 1972 году.
Омская мэрия опубликовала постановление о сносе недвижимости «Электрического транспорта». Речь идет об одноэтажном нежилом строении с пристроем, площадью 114,3 кв.м по адресу Завертяева, 4.
Летом 2024 года «Электрический транспорт» через суд добился закреплении за собой права хозяйственного ведения на объект на Завертяева, который именовали «автодромом». Ранее постройка принадлежала «Учебно-курсовому комбинату автомобильного транспорта», который в конце 2020 года присоединили к «Электрическому транспорту».
Напомним, автодром построили в 1972 году. Его площадь составляет 3-га.
1034
·Авто

Его построили в 1972 году.
Омская мэрия опубликовала постановление о сносе недвижимости «Электрического транспорта». Речь идет об одноэтажном нежилом строении с пристроем, площадью 114,3 кв.м по адресу Завертяева, 4.
Летом 2024 года «Электрический транспорт» через суд добился закреплении за собой права хозяйственного ведения на объект на Завертяева, который именовали «автодромом». Ранее постройка принадлежала «Учебно-курсовому комбинату автомобильного транспорта», который в конце 2020 года присоединили к «Электрическому транспорту».
Напомним, автодром построили в 1972 году. Его площадь составляет 3-га.
1034