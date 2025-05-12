«Черные охотники» сгубили лося и беременную лосиху.

В Колосовском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. В деле фигурируют трое местных жителей в возрасте 42, 43 и 56 лет.

Оперативниками ОБОП УУР УМВД России по Омской области установлено, что ночью в лесу злоумышленники, действуя сообща, совершили охоту на животных. Один из преступников управлял автомобилем, второй освещал местность мощным дальнобойным фонарем, а третий был вооружен карабином. Первоначально охотники ошибочно подстрелили чужого коня, приняв его за косулю, после чего оставили тушу на месте и скрылись.

Затем объектами охоты стали два лося – самец и беременная самка. Пойманных животных они разделали на месте, выбросив шкуры, головы и внутренности, а мясо разделили между собой.

В ходе следствия у подозреваемых изъяли незаконно добытую лосятину, охотничий карабин «Вепрь», боеприпасы к нему и нож.

Общая сумма ущерба, причиненного убийством лосей, составила 160 тысяч рублей, лошади – 80 тысяч рублей. Действия подозреваемых квалифицируются по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.