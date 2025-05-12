Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавшую госпитализировали с проникающей раной живота.
В УМВД России по Москаленскому району возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких травм здоровью 42-летней женщины. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение с ножевой раной в живот.
Сотрудниками полиции установлена личность виновного лица – 32-летний сожитель потерпевшей, находившийся в состоянии сильной эмоциональной вспышки из-за ревности. Информацию о событии предоставил врачам отец нападавшего, наблюдавший сцену нападения собственными глазами.
Теперь правоохранительными органами проводится тщательная проверка обстоятельств происшествия, собираются материалы для дальнейшего расследования.
Мария Филимонова
·Происшествия

Пострадавшую госпитализировали с проникающей раной живота.
В УМВД России по Москаленскому району возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких травм здоровью 42-летней женщины. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение с ножевой раной в живот.
Сотрудниками полиции установлена личность виновного лица – 32-летний сожитель потерпевшей, находившийся в состоянии сильной эмоциональной вспышки из-за ревности. Информацию о событии предоставил врачам отец нападавшего, наблюдавший сцену нападения собственными глазами.
Теперь правоохранительными органами проводится тщательная проверка обстоятельств происшествия, собираются материалы для дальнейшего расследования.
Мария Филимонова