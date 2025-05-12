Генменеджер команды заявил, что хотел бы сохранить Виталия Черночуба в качестве наставника «ястребов».

Сегодня, 12 мая, на пресс-конференции генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин постарался развеять настойчиво курсирующие слухи о вероятной смене главного тренера «молодежки» клуба, команды «Омские ястребы» Виталия Черночуба. Руководитель заявил, что заинтересован в сохранении специалиста.

– Я присоединился к команде уже в стадии плей-офф и полностью удовлетворен результатом. Несмотря на то что по ходу сезона происходили обмены, а ключевые игроки покидали команду, Виталий Геннадьевич справился отлично. Мы хотели бы сохранить в системе такого специалиста, – заявил Сопин.

Он добавил, что команда хочет достигать большего, но понимает силы соперника, с учетом более возрастных и сильных игроков из КХЛ.

Команда «Омские Ястребы» завершила сезон с бронзовыми медалями, уступив в полуфинале Кубка Харламова питерскому клубу «СКА-1946» со счетом 2:4 в серии.

Ранее муссировалась информация, что главного тренера молодежного состава «Авангарда» могут заменить на канадского специалиста.