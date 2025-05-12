Сотрудник службы доставки оставил средство передвижения возле подъезда. И не обнаружил его на месте.

В Омске 20-летний курьер обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что прибыл на улицу Степанца по вызову клиента, оставив велосипед у подъезда без замка на несколько минут. Этого времени оказалось достаточно для злоумышленника, чтобы совершить кражу.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых был зафиксирован момент совершения преступления. В течение часа оперативники задержали подозреваемого на улице Лукашевича и доставили его в отдел полиции.

На допросе 32-летний житель Нижнеомского района рассказал, что в день происшествия приехал в город для трудоустройства. Проходя мимо многоэтажного дома, он увидел велосипед и решил прокатиться.

– Шел, увидел велосипед, взял прокатиться, – уточнил правоохранителям сельчанин.

Сбыть угнанный велосипед мужчина не успел, так как был задержан полицейскими. Украденный транспорт уже вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ответчик ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Со слов самого задержанного, ранее он был судим за кражу и поджог.