Нарушение выявили в ходе проверки авиационной безопасности.

В Омске частный пилот был привлечен к административной ответственности за полет на вертолете без необходимого разрешения. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ходе проверки авиационной безопасности выяснилось, что в марте 2025 года житель Омска управлял вертолетом ВО-105 и совершал полеты над городом, не имея необходимого допуска на этот тип воздушного судна.

В отношении пилота возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ, основанием для этого послужило обращение транспортной прокуратуры.