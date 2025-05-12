Омск-Информ
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·Общество

Погода обещает весеннюю температуру, но с дождем, грозой и порывами ветра до 17 м/с.

Сегодня, 12 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +15...+20 °C, по северу до +10 °C. 

По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. Такая погода сохранится до вечера. Направление ветра восточное и юго-восточное, его скорость составит 7–12 м/с. В отдельных районах ожидаются порывы до 15–17 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник, 13 мая, ожидается небольшое похолодание.

Алексей Новиков
·Общество

Погода обещает весеннюю температуру, но с дождем, грозой и порывами ветра до 17 м/с.

Сегодня, 12 мая, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС температура в Омске и Омской области установится в районе +15...+20 °C, по северу до +10 °C. 

По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. Такая погода сохранится до вечера. Направление ветра восточное и юго-восточное, его скорость составит 7–12 м/с. В отдельных районах ожидаются порывы до 15–17 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Во вторник, 13 мая, ожидается небольшое похолодание.

Алексей Новиков