Злоумышленники притворились представителями популярной онлайн-игры.

Полиция сообщает о новом мошенническом эпизоде – юная омичка перевела деньги с банковской карты матери, играя в популярную у детей игру. Речь идет о Юле Квинке, или Roblox Queen, – певица и блогер Юлия Тутова.

Полиция выяснила, что 9-летнюю девочку в мессенджере неизвестные добавили в группу «Раздача от Юлии Квинки», а затем пришло сообщение, что она может стать победительницей, выполнив ряд заданий. Ей нужно было сфотографировать телефон мамы и все приложения в нем, что третьеклассница и выполнила.

Мама обнаружила пропажу со своего счета почти 38 тысяч рублей и обратилась в полицию.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщили в УМВД России по Омской области.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а полиция призывает омичей исключить доступ детей к банковским приложениям и смартфонам.

УМВД публикует переписку мошенников с девочкой.