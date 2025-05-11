Омск-Информ
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·Общество

Возбуждено дело в отношении газовой службы.

Нарушение антимонопольного законодательства усмотрело Омское УФАС в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и возбудило дело. Как сообщается на сайте ведомства, инициаторами проверки стали сами омичи. Их не устроила стоимость услуги опломбирования (повторного и последующего) индивидуального прибора учета газа.

– По предварительным данным антимонопольного органа, трудозатраты на выполнение работ по опломбировке индивидуального прибора учета газа необоснованно завышены, – отметили в УФАС.

Ведомство усматривает в действиях организации признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке поставки природного газа для коммунально-бытовых нужд граждан. Действия газовиков попадают под пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1527Наталья Корнеева
·Общество

Возбуждено дело в отношении газовой службы.

Нарушение антимонопольного законодательства усмотрело Омское УФАС в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и возбудило дело. Как сообщается на сайте ведомства, инициаторами проверки стали сами омичи. Их не устроила стоимость услуги опломбирования (повторного и последующего) индивидуального прибора учета газа.

– По предварительным данным антимонопольного органа, трудозатраты на выполнение работ по опломбировке индивидуального прибора учета газа необоснованно завышены, – отметили в УФАС.

Ведомство усматривает в действиях организации признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке поставки природного газа для коммунально-бытовых нужд граждан. Действия газовиков попадают под пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1527Наталья Корнеева