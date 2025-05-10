В списке мужских имен - Альмир и Муса.
Портал ЗАГС обновил данные о самых популярных и редких именах в Омской области на 2025 год.
Среди женских имен на первом месте по популярности стоит София, за ней следуют Ева, Анна, Василиса и Мария. В мужской категории лидерами стали Михаил, Артем, Александр, Роман, Матвей.
Среди редких женских имен выделяются Эбигейл, Мирабелла, Дилия, Альфия и Алена. В списке мужских имен представлены Эван, Альмир, Кристиан, Муса и Мухаммадсафо.
Отметим, что в числе редких имен встречаются традиционные арабские варианты.