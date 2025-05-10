Врачи предупреждают о возможном ухудшении самочувствия жителей региона в дни магнитных бурь.

В ближайшие недели в Омской области ожидаются колебания геомагнитного поля. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, слабые магнитные бури уровня G1 ожидаются 28 и 29 мая, а также 1 июня.

Кроме того, магнитосфера будет в возбужденном состоянии в следующие дни: с 18 по 21 мая, 30 мая и с 2 по 5 июня.

Такие изменения могут сказаться на здоровье, особенно у людей, склонных к воздействию атмосферных изменений. Медики предупреждают, что в периоды магнитных бурь возможны головные боли, слабость, перепады артериального давления и проблемы со сном.