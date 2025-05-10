Область поддержала проект по выпуску барж для перевозки грузов, а также расширение производства сельхозтехники.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о поддержке двух важных инвестиционных инициатив, представленных на заседании регионального инвестиционного комитета. Общая сумма вложений в промышленное развитие региона составит 1,35 млрд рублей.

Основной проект – это строительство в Омске завода по производству судов класса «река-море». Инвестором проекта является АО «Омский речной порт», который готов вложить в его реализацию 1,1 млрд рублей.

На заводе планируется производство барж-площадок для перевозки строительных материалов и других грузов. Открытие нового предприятия создаст рабочие места и поспособствует увеличению грузооборота через Омскую область, включая маршруты в регионы Крайнего Севера, а также в Казахстан и Китай.

Также был поддержан проект по расширению производственного комплекса «База Агрокомплект», одного из участников регионального промышленного кластера. Компания вложит 250 млн рублей в модернизацию и увеличение своих мощностей. «Агрокомплект» занимается поставкой и обслуживанием сельхозтехники российского и белорусского производства и имеет статус мультибрендового центра Республики Беларусь.