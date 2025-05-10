Отключения продлятся с 12 по 15 мая.

На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети появилось сообщение о временных отключениях телетрансляции в нескольких населенных пунктах Омской области с 12 по 15 мая.

В Омской области будут временные перебои в телевещании. 12 мая, в понедельник, с 10:00 до 11:00 – в деревне Летние Усть-Ишимского района. 13 мая, во вторник, с 11:00 до 17:00 – в деревне Михайловке. 14 мая, в среду, с 11:00 до 17:00 – в селе Щербаки Саргатского района, а 15 мая, в четверг, с 9:00 до 15:00 – в поселке Саргатское.

Перебои связаны с плановыми отключениями телевещания в этих населенных пунктах.