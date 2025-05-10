В мэрии заявили, что уборка территории находится на контроле.

В сообществе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омичка обратила внимание на скопление большого количества мусора на Ново-Южном кладбище, которое находится вблизи Черлакского тракта.

– Могилы наших родственников находятся возле дороги, и не порядочные люди устраивают каждый там неофициальную свалку, я сотни раз обращалась к работник, писала администрации кладбища бестолку, в прошлом году нам мусорными мешками сломали крест. В этом году мы еле пролезли через кучу мусора выше меня ростом, а я на секунду 160 см, – поделилась Татьяна Давыдович (орфография и пунктуация автора сохранены).

К посту также были прикреплены фотографии, которые демонстрируют, что пакеты с мусором разбросаны прямо между могилами, а многочисленные мусорные кучи мешают свободно передвигаться среди захоронений.

Поскольку юридически Ново-Южное кладбище находится на территории Омска, администрация города дала официальный комментарий на поступивший сигнал от омички.

– Вывоз мусора с муниципальных кладбищ осуществляется региональным оператором «Магнит». Специалисты «Комбината специальных услуг» регулярно подают в «Магнит» соответствующие заявки на вывоз мусора, а также сотрудниками кладбищ проводятся работы по выносу мусора вручную из труднодоступных для проезда специализированной техники мест, – пояснили в мэрии.

Относительно ситуации на Ново-Южном кладбище представители городской администрации подчеркнули, что уборка центрального входа и дорожек между рядами захоронений уже проведена, мусор собран в пакеты для последующей уборки спецтехникой. В мэрии заявили, что уборка будет проводиться до полного вывоза мусора.