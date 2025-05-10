Следователи устанавливают причины произошедшего.

Вчера, 9 мая, в Омске на улице Дианова из окна многоэтажного здания выпал человек. Об этом рассказали омичи в соцсетях.

Очевидцы пишут, что мужчина был одет лишь в нижнее белье. К сожалению, он скончался мгновенно.

Правоохранительные органы Омской области подтвердили произошедшее «Омск-информу». Кроме того, в пресс-службе уточнили, что омич выпал с 10-го этажа около 17:00. Погибшим оказался мужчина 1995 года рождения.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи.