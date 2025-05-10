За последние пять лет онкологические заболевания были выявлены у 284 детей и подростков.

По данным регионального минздрава, опубликованным по запросу портала NGS55.RU, с 2020 по 2024 год в Омской области скончался 41 ребенок от онкологии. За последние пять лет рак был диагностирован у 284 несовершеннолетних жителей региона.

Больше всего детей заболело раком в 2023 году – 65 человек. А меньше всего – в 2022 году, тогда было 48 новых случаев болезни. Чаще всего дети умирали от рака в 2020 году – тогда погибли десять ребятишек. В 2023 году умерло шесть детей.

С января 2024 года врачи обнаружили рак у 21 ребенка, трое малышей умерли. Обычно болезнь находят вовремя, чаще всего на самой начальной стадии, гораздо реже выявляют на поздней, третьей, стадии.

Чаще всего у детей обнаруживают рак крови и рак лимфатической системы. Также в числе распространенных заболеваний зафиксированы опухоли головного мозга и рак костей.