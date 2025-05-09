Омск-Информ
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·Общество

Девушка потеряла ее.
Сегодня во время парада Победы на Соборной площади одна из курсанток Омской академии МВД потеряла туфлю. Как сообщает «СуперОмск», потеря туфли случилась и на генеральной репетиции 7 мая.
– К сожалению, форс-мажор никто не отменял. Я будущий офицер в третьем поколении, отец и дед много в меня вложили. Я понимала, что не могу подвести «коробку», – рассказала тогда девушка-курсант Анна Белых.
В итоге девушка чеканила шаг по асфальту без обуви.
·Общество

Девушка потеряла ее.
Сегодня во время парада Победы на Соборной площади одна из курсанток Омской академии МВД потеряла туфлю. Как сообщает «СуперОмск», потеря туфли случилась и на генеральной репетиции 7 мая.
– К сожалению, форс-мажор никто не отменял. Я будущий офицер в третьем поколении, отец и дед много в меня вложили. Я понимала, что не могу подвести «коробку», – рассказала тогда девушка-курсант Анна Белых.
В итоге девушка чеканила шаг по асфальту без обуви.