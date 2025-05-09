Отметим, что память о Великой Отечественной войне всегда будет передаваться из поколения в поколение.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с Днем Победы. В 80-ю годовщину Победы он отметил, что солдаты и труженики тыла проявили невероятную силу и мужество в борьбе с врагом.

– 80 лет назад Победа была вырвана у сильного и циничного врага неимоверными усилиями всех, кто сражался на передовой и работал в тылу. Мы всегда будем славить их мужество и героизм, их силу духа и единство. Память о Великой Отечественной войне всегда будет передаваться из поколения в поколение как символ нашей силы. В каждой семье по всей необъятной России бережно хранят память о своих героях. Пусть победная весна 45-го живет всегда в наших сердцах и вдохновляет нас на свершения во имя России. С праздником, дорогие омичи! С Днем Великой Победы! – отметил Хоценко.

Он также рассказал о своем дедушке Петре Максимовиче Крутове, который стал Героем Советского Союза.